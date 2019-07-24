فيكتوري إلى أمريكا تحضيراً لسباق سانت كلير للزوارق السريعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه بوصلة مؤسسة الفيكتوري تيم إلى ولاية ميتشجان الأمريكية التي تحتضن يوم الأحد المقبل سباق جائزة سانت كلير للزوارق السريعة والذي تستضيفه مدينة سانت كلير التي تقع في ميتشجان شمالي شرق الولايات المتحدة.

ويشارك زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي في منافسات -الفئة الأولى- والتي تجمع مع 4 زوارق أخرى أبرزها الزورق الأمريكي «مس جيكو 113» والذي يقوده بطل العالم 8 مرات البريطاني ستيف كريتس والأمريكي جيمس شيبارد والزورق الأسترالي الإيطالي «أوف شور 222» بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا.

وكانت البطولة العالمية قد شهدت عام 2019 ومنذ ظهور الفيكتوري تيم الاسم اللامع في عالم سباقات الزوارق السريعة العديد من المتغيرات من بينها القرارات الجديدة والتي وقف خلفها المؤسسة الإماراتية من أجل توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق التي تشارك في الفئة الأولى.

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ويطمح العديدي وآل علي في السباق المرتقب يوم الأحد المقبل وأيضاً سباق الجولة الخامسة والذي سيقام في مكان قريب لسانت كلير في مدينة ميتشجان يوم 4 أغسطس المقبل إلى تحقيق أفضل النتائج والفوز في الجولتين لمواصلة الصدارة العالمية التي يعتليها الفريق حالياً والاقتراب أكثر وأكثر من حلم التتويج الأول في «بلاد العم سام» وفي أول ظهور في الحدث تحت مظلة الاتحاد الأمريكي للسباقات البحرية.

ويتوجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم وفد مؤسسة الفيكتوري تيم إلى ميتشجان استعداداً لخوض المنافسات المرتقبة برئاسة المشرف العام على المتسابقين البطل العالمي السابق محمد سيف المري إلى جانب الثنائي الطائر سالم علي العديدي وعيسى آل علي والطاقم الفني والذي سيسابق الزمن من أجل تجهيز زورق الفريق وهو زورق الاحتياط بعد تضرر الزورق الأساسي في سباق الجولة الثالثة التي جرت في ساراسوتا مما يستدعي إجراء علميات ترميم تحتاج وقتاً.

وقال سالم علي العديدي قائد زورق «فيكتوري 3» إنه هو وزميله في قمرة القيادة عيسى آل علي يتطلعان لحسم أمر اللقب مبكراً قبل جولة الختام وإنهما عقدا العزم على مواصلة النتائج الإيجابية وتجاوز أحداث الجولة الماضية والتي جرت في خليج المكسيك بشاطئ ليدو في ساراسوتا بولاية فلوريدا والتي تعرض فيها الزورق للانقلاب قبل أمتار قليلة عن خط النهاية.

وأضاف العديدي أنه وزميله آل علي على دراية بحجم الضغوطات وتطلعات الجميع، مشيراً إلى أنهما يستلهمان روح التحدي من رؤى قادتنا لذلك سيكون تحقيق الفوز نصب أعينهما في سانت كلير يوم الأحد المقبل، ومن بعد ذلك بأسبوع واحد سباق مدينة ميتشجان، موجهاً الشكر إلى دعم ومتابعة مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم برئاسة حريز المر محمد بن حريز وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة وكذلك المدرب والمشرف العام على المتسابقين بطلنا العالمي محمد سيف المري بطل العالم 4 مرات في (الفئة الأولى).