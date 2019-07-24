شكرا لقرائتكم خبر عن دي خيا يحلم بالشارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد عن أمله بحمل شارة الكابتن عندما يوقع عقده الجديد ل6 سنوات مقابل 114 مليون استرليني بواقع 375 ألف استرليني أسبوعياً وقال: «حملت الشارة في بعض المباريات، وبالطبع سيكون من الرائع أن أكون كابتن اليونايتد، هذا هو موسمي التاسع ، أريد إظهار هذا النضج في الملعب وأساعد الشباب، ليتعرفوا إلى معنى أن يكونوا لاعبين في مانشستر يونايتد».

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