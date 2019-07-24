ألابا سيركز مع بايرن ميونيخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى النمساوي ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، فخره بما يتردد حول اهتمام نادي برشلونة بالحصول على خدماته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تركيزه منصبّ في الوقت الحالي على مشواره مع بايرن واستعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقال ألابا خلال تواجده مع بايرن في مدينة كانساس سيتي الأمريكية: «بالطبع أنا ممتن، فهذا شرف لي». وأضاف أن «تركيزه بالكامل» مع الفريق البافاري واستعداداته لمشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، موضحاً «أعتقد أن لدينا الكثير من الخطط للموسم الجديد».

وتجدر الإشارة إلى أن العقد الحالي لألابا من المفترض أن يستمر لعامين مقبلين.