شكرا لقرائتكم خبر عن ألابا سيركز مع بايرن ميونيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى النمساوي ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، فخره بما يتردد حول اهتمام نادي برشلونة بالحصول على خدماته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تركيزه منصبّ في الوقت الحالي على مشواره مع بايرن واستعدادات الفريق للموسم الجديد.
وقال ألابا خلال تواجده مع بايرن في مدينة كانساس سيتي الأمريكية: «بالطبع أنا ممتن، فهذا شرف لي». وأضاف أن «تركيزه بالكامل» مع الفريق البافاري واستعداداته لمشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، موضحاً «أعتقد أن لدينا الكثير من الخطط للموسم الجديد».
وتجدر الإشارة إلى أن العقد الحالي لألابا من المفترض أن يستمر لعامين مقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر ألابا سيركز مع بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.