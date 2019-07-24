شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب شباب اليد يسحب الموبايلات من اللاعبين قبل مواجهة صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد، أن مباراة مصر وصربيا غدا في دور الستة عشر ستكون صعبة وليس معنى أن صربيا رابع مجموعته انه منتخب ضعيف أو سهل.

ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا، فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32، وتحقيق العلامة الكاملة، ليواجه صربيا غداً في دور الـ 16 للبطولة .

وأضاف المدير الفني للفراعنة في تصريحات لقناة أون سبورت ، لكل مباراة ظروفها وأيضا لكل مرحلة حسابات مختلفة ، مؤكداً أن منتخب صربيا يمتلك مميزات قوية وتم دراسته بشكل شامل .

وأشار طارق محروس ، إلي أنه قام بعزل لاعبي المنتخب وسحب جميع الموبايلات منهم لمزيد من التركيز للمباراة القادمة ، موضحاً أنه سمح للاعبين بـ 30 دقيقة فقط لاستخدام التليفونات للاطمئنان علي أسرهم .

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وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.

استطاع طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد أن يحصل على إشادات واسعة فى ظل النتائج القوية التى يحققها أحفاد الفراعنة فى مونديال إسبانيا.

وأوضح مدرب شباب الفراعنة ، أن هناك أندية أوروبا تراقب العديد من نجوم منتخب شباب كرة اليد فى ظل تألق عدد من اللاعبين فى الدور الأول، وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات حتى الآن.