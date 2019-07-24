شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى استعدادا للزمالك.. تعليمات خاصة لشيلونجو.. و50 دقيقة "أشغال شاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعدادات لملاقاة منافسه الزمالك غدا الأربعاء باستاد بتروسبورت، فى مؤجلات الأسبوع الــ27 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

المران استمر لمدة 50 دقيقة شهد تصارعا وتنافسا بين اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى والحصول على فرصة فى المباريات المقبلة.

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كما شهد المران وضع اللمسات النهائية للمباراة للعمل على إرباك الفريق المنافس، ونقل الضغط عليه والعمل جيدا على حد من نقاط القوة لديه واستغلال نقاط الضعف.

وحرص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر على منح تعليمات خاصة لمهاجم الفريق الناميبى بنسون شيلونجو على هامش المران، وتمثلت التعليمات فى كيفية إرباك دفاع الفريق الابيض والعمل على استعادة هوايته بتسجيل الأهداف.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كل اللاعبين، والتى شهدت تنظيم مجموعة من الجمل ألفنية والتكتيكية.