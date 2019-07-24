شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد لـ"تايم سبورت": حسم الدورى فى القمة يصعب الأمور على الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان السيد نجم الأهلى السابق، أن النادى الاهلى يجب عليه أن يفوز أمام المقاولون غدا، حتى يحسم بطولة الدورى.

وقال رمضان السيد فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن تفريط الأهلى فى الفوز غدا وحسم البطولة سيُصعّب مباراة القمة على فريقى الأهلى و الزمالك .

وأشار نجم الأهلى السابق أن عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون لن يلتفت لما يتردد عن تفويت المباراة للفريق الأحمر، حيث أنه سيحاول الفوز فى المباراة خاصة وأنه مرتبط بعقد مع المقاولون .

ويلتقى الأهلى مع المقاولون العرب غدا فى الجولة الثالثة الثلاثون من بطولة الدورى ، بينما يلتقى الزمالك مع الإسماعيلى فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرون ، وحالة فوز الأهلى على المقاولون يتوج رسميا باللقب هذا الموسم دون الانتظار لنتيجة مباراة القمة .