شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 23/7/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة ونرصد في السطور التالية اهم 7 اخبار في السطور التالية ..

الإسماعيلى يضم شيلونجو لقائمة الفريق فى مباراة الزمالك

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة الفريق التى ستخوض مباراة الزمالك مساء غدٍ الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الجولة الــ27 فى الدورى الممتاز.

لاسارتى يضم 26 لاعبًا لقائمة الأهلى لمواجهتى المقاولون والزمالك

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تتوجه إلى الاسكندرية مساء اليوم ،الثلاثاء، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري.

3 وجوه شابة جديدة لإدارة لجنة الحكام فى الموسم الجديد

استقر مسئولو اتحاد الكرة على الاستعانة بـ3 وجوه شابة للتواجد فى لجنة الحكام وإدارة المسابقة خلال الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020

عودة عبد الله جمعة واستبعاد بوطيب من قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى

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أعلن خالد جلال المدير الفنى للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلى مساء غد الأربعاء، على استاد بترو سبورت، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 27

أوباما يغيب عن الزمالك أمام المقاصة فى كأس مصر

يغيب يوسف أوباما لاعب الزمالك، عن مباراة الزمالك أمام المقاصة فى كأس مصر المقرر لها يوم 1 سبتمبر المقبل.

رئيس الكاف وسامورا يغادران القاهرة بعد انتهاء أمم أفريقيا 2019

غادر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وفاطمة سامورا الأمين العام للفيفا والمشرف على عمليات الإصلاح فى الكاف، القاهرة.

صور.. خالد الغندور فى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض خالد الغندور نجم الزمالك السابق إلى وعكة صحية خلال الساعات الماضية، ونقل على إثرها للمستشفى.

عودة عبد الله جمعة واستبعاد بوطيب من قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى

أعلن خالد جلال المدير الفنى للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلى مساء غد الأربعاء، على استاد بترو سبورت، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 27