شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية العديد من الاخبار الهامة اليوم الثلاثاء 23/7/2019، والتي جاء في مقدمتها أعلان خالد جلال المدير الفنى للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلى مساء غد الأربعاء، على استاد بترو سبورت، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 27

عودة عبد الله جمعة واستبعاد بوطيب من قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى

أعلن خالد جلال المدير الفنى للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلى مساء غد الأربعاء، على استاد بترو سبورت، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 27

اتحاد الكرة: قمة الأهلى و الزمالك يديرها حكم شارك بمونديال روسيا.. و الإعلان غدا

استقر مسئولو اتحاد على طاقم حكام مباراة الأهلى و الزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجاري فى الجولة الـ34 للدورى الممتاز للموسم الجاري 2017 – 2018.



الإسماعيلى يضم شيلونجو لقائمة الفريق فى مباراة الزمالك

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة الفريق التى ستخوض مباراة الزمالك مساء غدٍ الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الجولة الــ27 فى الدورى الممتاز.

لاسارتى يضم 26 لاعبًا لقائمة الأهلى لمواجهتى المقاولون والزمالك

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تتوجه إلى الاسكندرية مساء اليوم ،الثلاثاء، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري.

3 وجوه شابة جديدة لإدارة لجنة الحكام فى الموسم الجديد

استقر مسئولو اتحاد الكرة على الاستعانة بـ3 وجوه شابة للتواجد فى لجنة الحكام وإدارة المسابقة خلال الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020

اتحاد الكرة: عقوبة الجزار مستمرة حتى لو عاد للأهلى

أكد مصدر بلجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن عقوبة محمود الجزار لاعب الأهلي المعار الى الجونة، مستمرة مع اللاعب حتى لو عاد للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفة المقبلة المقرر إنطلاقها 29 يوليو الجاري.

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محمود الشامى يعتذر عن عضوية لجنة صياغة مسابقات المظاليم

اعتذر محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق، عن الانضمام للجنة المشكلة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لوضع تصور لشكل مسابقات القسمين الثانى والثالث.

أوباما يغيب عن الزمالك أمام المقاصة فى كأس مصر

يغيب يوسف أوباما لاعب الزمالك، عن مباراة الزمالك أمام المقاصة فى كأس مصر المقرر لها يوم 1 سبتمبر المقبل.

رئيس الكاف وسامورا يغادران القاهرة بعد انتهاء أمم أفريقيا 2019

غادر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وفاطمة سامورا الأمين العام للفيفا والمشرف على عمليات الإصلاح فى الكاف، القاهرة.

صور.. خالد الغندور فى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض خالد الغندور نجم الزمالك السابق إلى وعكة صحية خلال الساعات الماضية، ونقل على إثرها للمستشفى.