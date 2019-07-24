تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – عن مواعيد مباريات منتخب مصر الأول لكرة القدم فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام فى الكاميرون وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى الثانية 11 إلى 19 نوفمبر 2019 – مصر وكينيا، جزر القمر ومصر. الجولة الثالثة 31 أغسطس 2020 – مصر وتوجو الجولة الرابعة 8 سبتمبر 2020 – توجو ومصر الجولة الخامسة من 5 إلى 13 أكتوبر – كينيا ومصر الجولة السادسة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 – مصر وجزر القمر.

Advertisements وكان الكاف قد قسم المنتخبات إلى 5 تصنيفات جاءت كالتالي:

وكان الكاف قد قسم المنتخبات إلى 5 تصنيفات جاءت كالتالي: التصنيف الأول: الجزائر - بوركينا فاسو - الكاميرون - كوت ديفوار - مصر - غانا - مالي - المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - تونس. التصنيف الثاني: بنين - الكونغو- الجابون - غينيا - كينيا - ليبيا - موريتانيا- النيجر - الرأس الأخضر - جنوب أفريقيا -أوغندا - زيمبابوي. التصنيف الثالث: أنجولا - مدغشقر - مالاوي - موزمبيق - ناميبيا - سيراليون - السودان - تنزانيا - توجو - أفريقيا الوسطى - غينيا بيساو - زيمبابوي. التصنيف الرابع : بوروندي - بوتسوانا - جزر القمر – أثيوبيا - أي سواتيني "سوازيلاند سابقاً"- رواندا - ليسوتو - غينيا الاستوائية. التصنيف الخامس: تشاد - جيبوتي - جامبيا - ليبيريا - موريشيوس - ساوتومي - جزر سيشل - جنوب السودان. يبحث منتخب مصر عن مدير فني جديد خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته مؤخراً عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

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