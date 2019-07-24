شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حافظ يدخل حسابات اتحاد الكرة لشغل منصب مدير المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أيمن حافظ المدير الإدارى لفريق الكرة بنادى الزمالك حسابات اتحاد الكرة بقوة لشغل منصب مدير المنتخب الوطنى الأول فى المرحلة المقبلة.

وسبق لأيمن حافظ العمل مع أكثر من منتخب سواء الشباب أو الأولمبى وشارك مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد ٢٠١٤ عندما كان يقوده فنيًا هانى رمزى إلى جانب مدير منتخب الصالات.

ويتمتع أيمن حافظ بخبرات كبيرة فى مجال العمل الإداري، وهو ما يجعله مرشحًا قويًا لشغل منصب مدير المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة والتى تشهد تصفيات أمّم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون ومونديال 2022 المقرر إقامته حتى الآن بقطر.