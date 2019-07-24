شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: النحاس "خليفة" حسن شحاتة.. ونلعب للفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن مواجهة الأهلي فى الثامنة مساء غداً الأربعاء فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 سيكون صعب على الفريقين.

تابع عادل فى تصريحات لقناة TIME SPORTS سنلعب للفوز على الاهلي والحديث عن ترك اللقاء لصالح الأهلي بداعي أن عماد النحاس المدير الفني الحالي للمقاولون كان ضمن صفوف القلعة الحمراء أمر غير صحيح ، مضيفاً :النحاس أحد افضل المدربين ويسير على خطي حسن شحاته الذى سبق له تولي القيادة الفنية للمقاولون وحقق معهم لقب كأس مصر و السوبر المصري.

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أضاف المشرف على الكرة ، النحاس "خليفة " حسن شحاته فى التدريب وأعتقد أنه سيتخطاه لأنه مدرب مميز ويعمل على تطوير نفسه أول بأول ويؤدي عمله بكل إخلاص.

ويحتاج الأهلي للفوز غداً أمام المقاولون العرب لحسم لقب الدورى الـ41 رسمياً فى مشواره ، أما فى حالة تعادل أو خسارة الأهلي و فوز الزمالك على الإسماعيلي فسينتظر حسم لقب الدورى فى لقاء القمة.