شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يسرى: منتخب شباب اليد "نواة" لجيل رائع فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسن يسرى نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد السابق أن مواجهة صربيا غداً ،الأربعاء، فى دور الـ16 لكأس العالم للشباب صعبة وليست سهلة كما يردد البعض ، بعد احتلال صربيا للمركز الرابع فى مجموعته.
وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيراً يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.
وقال يسري فى تصريحات لقناة TIME SPORTS أن منتخب الشباب يضم كوكبة مميزة من اللاعبين صغار السن الذين سيكونون نواة لكرة اليد فى السنوات المقبلة بعد تحقيقهم العلامة الكاملة فى مجموعتهم بالفوز على أقوي منتخبات العالم فى لعبة كرة اليد مثل فرنسا و السويد.
حذر يسري لاعبى الفريق من الإستهتار الإستهانة بأي فريق و أنه يثق فى الجهاز الفني على التعامل النفسي مع اللاعبين للتأهل لدور الـ8 لكأس العالم وتحقيق ميدالية و إنجاز يحسب لكرة اليد مؤكداً أن هذا الجيل ينتظره مستقبل مبهر فى السنوات المقبلة.
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