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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 23 / 7 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:
مران الأهلي قبل مباراة "التتويج".. جانب خططي.. وجلسات للتصويب على المرمى
ركّز مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على الجانب الخططي في المران الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش، قبل مواجهة المقاولون العرب الدوري.
ويسافر الأهلي بعد قليل للإسكندرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الثامنة من مساء غدٍ ببرج العرب في الدوري الممتاز، ويحتاج الأهلي الفوز على المقاولون العرب غدًا من أجل التتويج ببطولة الدوري رسميًا للمرة الـ41 في تاريخ النادي.
واهتم المدير الفني بالجانب الخططي وحرص على إيقاف المران أكثر من مرة لشرح بعض النقاط الفنية وتصويب بعض الأخطاء في التحرك وإنهاء الهجمة، كما خصص لاسارتي فقرة في نهاية المران للتدريب على التصويب في المرمى.
شاهد توقيع قفشة للأهلى فى منزل محمد يوسف
حصل ”الخليج 365” على صور ة توقيع محمد مجدى قفشة نجم بيراميدز للأهلى، والذى أصبح قريباً من الانتقال للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقام قفشة بتوقيع عقود انتقاله لصفوف النادى الأهلى منذ فترة فى منزل محمد يوسف، أحد كبار مشجعى القلعة الحمراء فى منطقة التجمع الخامس.
قفشة
سوبر كورة يرصد بالصور اقتحام شقة شادى محمد وسرقة الميداليات والدروع
رصد "سوبر كورة" بالصور تعرض شقة نجم النادى الأهلى وكابتن الفريق على مدار سنوات طويلة شادى محمد للسرقة.
وتعرضت شقة شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر للسرقة، واختفاء مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادى الأهلى والمتتخب.
وحرر شادي محمد محضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد عزب.
وعاينت النيابة للشقة وأجرت تفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق.
عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع رمضان صبحى لاعب الفريق على هامش مران الفريق مساء اليوم، الثلاثاء، من أجل توجيه عدة نصائح له.
ويسافر الأهلى بعد قليل للإسكندرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب فى الثامنة من مساء غدٍ ببرج العرب فى الدورى الممتاز، ويحتاج الأهلى الفوز على المقاولون العرب غدًا من أجل التتويج ببطولة الدورى رسميًا للمرة الـ41 فى تاريخ النادى.
وتحدث لاسارتى مع رمضان صبحى بشأن عدة أمور فنية وتعليمات من أجل الالتزام بها فى لقاء المقاولون غدًا حيث يُعد رمضان أحد أهم نقاط القوة فى الأهلي.
أعلن مارتن لاسارتى المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تتجه إلى الاسكندرية مساء اليوم، الثلاثاء، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري، حيث تقام مباراة المقاولون مساء غدٍ الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم 28 يوليو الجاري .
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