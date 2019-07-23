الامارات | ريال مدريد ينتزع صدارة الأندية الأعلى قيمة عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينتزع صدارة الأندية الأعلى قيمة عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع نادي ريال مدريد الإسباني صدارة أعلى الأندية في العالم قيمة بين الأندية متفوقاً على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي كان يعتلي الصدارة العام الماضي وهبط الموسم الحالي إلى المركز الثالث.

وتفصيلاً كشفت مجلة "فوربس" العالمية، عن أن نادي ريال مدريد أصبح هو النادي الأعلى قيمة فى العالم من بين الأندية، وذلك بعد أن حصد 100 مليون دولار أرباحًا في الفترة الأخيرة.

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وتبلغ قيمة نادي ريال مدريد بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، 4 مليارات و239 مليون دولار، متفوقًا على مواطنه وغريمه التقليدي برشلونة الذى تبلغ قيمته 4 مليارات و21 مليونًا دولار، ومانشستر يونايتد الإنجليزي التى تبلغ قيمته 3 مليارات و808 ملايين دولار.

وحقق ريال مدريد 100 مليون دولار إيرادات بفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات على التوالي، بالإضافة إلى توقيع عقد جديد مع شركة أديداس.