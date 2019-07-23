شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يعلن قائمة الاسماعيلي لمواجهة الزمالك غدا في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة محمود جابر قائمة لاعبيه لخوض مباراة الزمالك مساء غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الــ٢٧ في الدوري الممتاز. وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي، في حراسة المرمى :محمد فوزى ومحمد مجدى. Advertisements خط الدفاع :محمد مجدى وباهر المحمدى وريتشارد بافور ومحمد هاشم وأسامه إبراهيم واحمد ايمن وطارق طه. خط الوسط :عماد حمدى ومحمد الضرف ومصطفى فارس ومحمد بيومى ومدحت فقوسه وعبدالرحمن مجدى ومحمد الشامى. خط الهجوم: بنسون شيلونجو وحازم مرسى.

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