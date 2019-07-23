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آيندهوفن يفوز بصعوبة على بازل فى الدور التمهيدى لدورى الأبطال

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حقق آيندهوفن الهولندى فوزًا صعبًا ومثيرًا على ضيفه بازل السويسرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "فيليبس" فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل فى سويسرا.

أحرز أهداف آيندهوفن كل من بروما فى الدقيقة 14، سام لامرز فى الدقيقة 89، ودونيل مالين فى الدقيقة الأخيرة، فيما سجل هدفى بازل اجيتى فى الدقيقة 45، وعمر الديريت فى الدقيقة 78.

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جدير بالذكر أن الفائز فى مواجهتى الفريقين سيواجع فريق لاسك السلوفينى فى الدور التمهيدى الأخير.

كما تعادل فريقا فيكتوريا بلزن التشيكى مع أولمبياكوس اليونانى سلبيا، فى نفس الجولة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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