فان دايك: لا أنكر شغفي بالكرة الذهبية

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أن الفوز بالكرة الذهبية سيكون بمثابة "حلم يتحقق"، لكنه يصر على أن الفوز بالألقاب الجماعية مع ليفربول هو الهدف الأكبر.

وقدم فان دايك موسمًا مميزا، وقاد ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وظل في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة.

كما توج اللاعب الهولندي بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، بينما تأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، ليقترب من الفوز بالكرة الذهبية.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إذا كان الناس يتحدثون عن استحقاقي لذلك، فلا يمكنك القول إن هذا لا يشغلني".

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وأضاف: "لكن هذا موضوع ليس لديه أي تأثير عليّ.. لا يمكنني تغيير أي شيء في الوقت الحالي سوى التأهيل الجيد والاستعداد للموسم الجديد".

وأكد: "الفوز بالكرة الذهبية حلم لكل لاعبي كرة قدم في العالم.. إذا لم تحقق ذلك، فاستمر وحاول تقديم أداء أفضل من العام الماضي".

وشدد: "حال الفوز بها، سيكون أمرًا رائعًا، وسأكون فخورًا جدًا".

وأتم: "لكن الشيء الرئيسي سيكون التركيز على ما نقوم به جميعًا معًا وتحقيق الهدف الأكبر، وهو تتويج ليفربول بالبطولات".