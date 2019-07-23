دي يونج: فالفيردي لم يعطينا أى تعليمات خلال مباراة تشيلسي

قال لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونج، المنضم حديثًا إلى صفوف برشلونة الإسباني، إن مدرب الفريق إرنستو فالفيردي لم يعطه هو ولاعبي فريقه أى تعليمات خلال مباراته الأولى مع الفريق ضد تشيلسي الإنجليزي.

وشارك دي يونج في خسارة برشلونة خلال أولى ودياته أمام نظيره تشيلسى الإنجليزى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "سايتاما" فى اليابان، ضمن منافسات بطولة "كأس راكوتين" الودية.

وقال دي يونج خلال تصريحاته بعد المباراة: "فالفيردي لم يعطنا أي اتجاهات معينة أو تعليمات، لقد أخبرنا عن الفريق الخصم وبعض الأمور التكتيكية مثل الضغط".

أضاف: "لم تكن مباراة جيدة، لقد خسرنا لكنها كانت دقائق الأولى مع برشلونة وأنا سعيد جدًا، الشعور بشكل عام سيئ، لكن الشعور باللعب شيء جيد".

واختتم: "أنا سعيد في برشلونة وما زلت بحاجة للتكيف، واللاعبون يساعدونني كثيرًا على تعلم اللغة الإسبانية".