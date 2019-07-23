الوحدة السعودى يستغنى عن "جبالى" تونس

قرر نادى الوحدة السعودى لكرة القدم، الاستغناء رسميًا عن لاعبه التونسى عصام الجبالى وذلك بالتراضى بين الطرفين.

كان فريق الوحدة السعودى والذى كان يضم بين صفوفه محمد عواد حارس الإسماعيلى وكابونجو كاسونجو، أنهى الموسم الماضى فى المركز السابع برصيد 42 نقطة.

ونشر الحساب الرسمى للنادى الوحدة السعودى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" جاء فيها: "تتقدم إدارة نادى الوحدة بشكرها العميق للتونسى عصام الجبالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد فك الارتباط معه بالتراضى متمنية له التوفيق فى مسيرته المقبلة".

وانضم المهاجم التونسى إلى الوحدة فى يناير الماضى، وشارك فى 12 مباراة بالدورى السعودى للمحترفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفًا.