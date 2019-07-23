ريال مدريد النادى الأعلى قيمة فى العالم بـ 4 مليارات دولار

كشفت مجلة "فوربس" العالمية، عن أن نادي ريال مدريد هو الأعلى قيمة فى العالم من بين الأندية، وذلك بعد أن حصد 100 مليون دولار أرباحًا في الفترة الأخيرة.

وتبلغ قيمة نادي ريال مدريد بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، 4 مليارات و239 مليون دولار، متفوقًا على مواطنه وغريمه التقليدي برشلونة الذى تبلغ قيمته 4 مليارات و21 مليونًا دولار، ومانشستر يونايتد الإنجليزي التى تبلغ قيمته 3 مليارات و808 ملايين دولار.

وحقق ريال مدريد 100 مليون دولار إيرادات بفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات على التوالي، بالإضافة إلى توقيع عقد جديد مع شركة أديداس.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان يحتل المركز الأول العام الماضي، وقد تراجع هذا العام إلى المركز الثالث.