رسميًا.. ليون يعلن رحيل نبيل فقير إلى ريال بيتيس الإسباني

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم أن قائده نبيل فقير انتقل إلى ريال بيتيس الإسباني مقابل 19.75 مليون يورو (22.12 مليون دولار).

وفي العام الماضي سعى ليفربول لضم لاعب الوسط المهاجم لكن الصفقة انهارت بعد سقوط فقير في الكشف الطبي، وقرر ليون بيعه إلى بيتيس إذ يبدأ الموسم الأخير من عقده.

وتتضمن صفقة انتقال اللاعب الفرنسي البالغ عمره 26 عامًا حصول ليون على عشرة ملايين يورو كمكافآت ونسبة 20 في المئة من قيمة بيعه لفريق آخر.

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وأضاف النادي في بيان ”أولمبيك ليون يشكر نبيل فقير على كل ما قدمه للنادي وسلوكه الاحترافي وخاصة بوجوده كقائد للفريق“.

وأحرز فقير 69 هدفًا في نحو 200 مباراة مع ليون وأصبح قائد الفريق في 2017 قبل أن ينال لقب كأس العالم مع فرنسا في العام الماضي.

وانتقل ياسين، شقيقه الأصغر، إلى بيتيس، وسيحصل ليون على 50 في المئة من صفقة انتقال المهاجم البالغ عمره 22 عامًا إلى أي فريق آخر.