كلوب يعترض على مشاركة ليفربول في مونديال الأندية بقطر

قال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن الفريق ينتظره موسم شاق لاسيما مع مشاركته في 7 مسابقات خلال الموسم الحالي.

وقال كلوب في تصريحات أوردتها صحيفة ”التليغراف“ البريطانية: ”جدول المواعيد للمسابقات غير مقبول وسوف يؤثر على النجوم الدوليين بعد المشاركة في سبع مسابقات خلال الموسم الجديد“.

وتابع المدير الفني للريدز: ”الموسم الجديد سيكون شاقًّا للغاية وهذا مهزلة والمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر خلال الفترة من الـ 11 إلى الـ 22 من ديسمبر المقبل سيرهق اللاعبين للغاية وسيحدث بسببه فوضى في منتصف موسم الدوري الإنجليزي، ولذلك اعترض على المشاركة في مونديال الأندية في قطر، الأمر يستلزم إعادة تعديل جدول مسابقة البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي“.

وطالب يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بتوضيحات بشأن هل هناك إلزام للاعبين الدوليين بالمشاركة في الفريق في تلك البطولة أو لا.. مبديًا اعتراضه على المشاركة في مونديال الأندية في قطر.