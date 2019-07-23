صحيفة تركية تكشف سر تأخر انضمام السنغالي مباي دياني لنادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي غالاطا سراي التركي تسعى بقوة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة جراء نقل مهاجمها السنغالي مباي دياني لصالح نادي النصر السعودي.

وقالت الصحيفة: إن اللاعب اتفق مع النصر على كل شيء وإن مسألة انتقاله للفريق السعودي باتت شبه منتهية، وإن إدارة النادي التركي تسعى لزيادة الرقم المادي المعروض من قبل الفريق السعودي.

وأشارت صحيفة ”hurriyet“ إلى أن عرض النصر السعودي وصل لرقم 13 مليون يورو لصالح غالاطا سراي للتنازل عن اللاعب، لكن النادي التركي يود الحصول على مبلغ 15 مليون يورو.

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وكان اللاعب السنغالي قد ساهم في احتلال ”أسود التيرانغا“ وصافة البطولة القارية، بعد الهزيمة أمام الجزائر في المباراة النهائية باستاد القاهرة (1-0)، أمس الجمعة.

ويعد دياني هداف الدوري التركي في موسمه الأخير، بعدما سجل 30 هدفًا خلال 29 مباراة.

وسبق للاعب أن لعب مع فريق اليوفي لنادي يوفنتوس الإيطالي عام 2013، لينتقل بعدها إلى الشباب السعودي موسم 2014-2015، إلا أنه رحل سريعًا.