العراق وسوريا أبرز صدامات غرب آسيا التاريخية

تترقب جماهير الكرة مواجهات مثيرة خلال بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها العراق مع نهاية شهر يوليو / تموز الجاري، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات مباشرة تعددت في الماضي، أبرزها بين العراق وسوريا، فيما غاب ديربي الخليج بين الكويت والسعودية خلال البطولة نفسها.

وتتواجد منتخبات العراق، فلسطين، سوريا، لبنان واليمن، في المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا بالعراق، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكويت، البحرين، الأردن، والسعودية.

ويستعرض تاريخ أبرز المواجهات المباشرة التي جرت بين منتخبات غرب آسيا، خلال التقرير التالي:-

ندية سوريا والعراق

تتساوي كفة المنتخبين السوري والعراقي في المواجهات المباشرة بمنافسات غرب آسيا، حيث التقى المنتخبان 5 مرات فاز كل منتخب مرتين، بينما كانت اليد العليا لنسور قاسيون خلال الأدوار الحاسمة.

وشهدت النسخة الأولى لغرب آسيا، والتي أقيمت في الأردن عام 2000، فوز نسور قاسيون على أسود الرافدين في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2012، والتي أقيمت بالكويت، نجحت سوريا أيضًا في الفوز بالمباراة النهائية على العراق (1-0)، وسجل الهدف مدافع نسور قاسيون أحمد الصالح.

وحل التعادل مرة واحدة بين المنتخبين بنتيجة (1-1)، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما بالكويت خلال الدور التمهيدي من نسخة 2012.

في المقابل، حقق المنتخب العراقي الفوز على سوريا في نسخة 2002 بنتيجة (1-0)، وكرر فوزه خلال نسخة 2007، بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي.

مواجهات مباشرة

وفي بقية المواجهات المباشرة بين المنتخبين السوري والعراقي مع بقية منتخبات المجموعة، نجح المنتخب السوري في الفوز على منتخب فلسطين، بنتيجة (1-0) في النسخة الأولى عام 2000.

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وكرر المنتخب السوري الفوز على فلسطين في نسخة 2002، بنتيجة (2-0)، وفي نفس النسخة حقق منتخب سوريا الفوز على لبنان بنتيجة (1-0).

وفي المواجهة الوحيدة التي جمعت العراق وفلسطين بغرب آسيا، استطاع أسود الرافدين الفوز بنتيجة (2-1).

وبنفس النتيجة (2-1) حقق العراق الفوز على لبنان في النسخة الأولى، كما كرر الفوز على منتخب الأرز في نسخة 2004 التي أقيمت بإيران بنتيجة (3-1).

وفاز العراق على اليمن بنتيجة (2-1)، في النسخة التي جرت بالأردن عام 2010.

اليمن وفلسطين

حقق منتخب اليمن الفوز على فلسطين بنتيجة (3-1)، في نسخة 2010، التي جرت في الأردن، حيث وصل وقتها إلى الدور قبل النهائي، وودع بركلات الترجيح أمام المنتخب الكويتي.

وبالمثل حقق منتخب فلسطين الفوز على لبنان، بهدف من دون رد في 2012، خلال النسخة التي أقيمت في الكويت.

ديربي غائب

لم يتواجه المنتخبان الكويتي والسعودي في منافسات غرب آسيا، لاسيما أن بداية مشاركة الأزرق الكويتي في البطولة جاء اعتبارًا من 2010، فيما جاء ظهور الأخضر خلال نسختي 2012، و2013 فقط.

وكانت المباراة الوحيدة التي جمعت بين أي من أطراف المجموعة الثانية في النسخة المقبلة لغرب آسيا، عندما نجح منتخب البحرين في الفوز على السعودية (1-0) خلال النسخة التي جرت في الكويت 2012.