لجنة أوضاع اللاعبين تقر صحة عقد الفيصلي مع العرسان

أقرت لجنة أوضاع اللاعبين، التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم، صحة عقد الإعارة بين ناديي الفيصلي والسرحان، بخصوص انتقال لاعب الأخير أحمد العرسان إلى الفيصلي.

وأعلنت لجنة أوضاع اللاعبين، أن القرار تم اتخاذه بالأغلبية وليس بالإجماع، وهو قرار قابل للاستئناف.

واستعرضت اللجنة، العديد من البنود التي ارتكزت عليها، قبل اتخاذ القرار باعتماد عقد إعارة العرسان لموسمين لصالح نادي الفيصلي.

واعتبرت اللجنة، أن عقد الإعارة الموقع ما بين ناديي الفيصلي والسرحان واللاعب أحمد العرسان، عقدًا صحيحًا من الناحية القانونية.

وأعلنت عن قبول طلب نادي الفيصلي بتسجيل اللاعب، ومخاطبة قسم التسجيل لتثبيت عقد الإعارة في كشوفات النادي الفيصلي، وتكليفه بدفع رسوم التسجيل.

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ويأتي القرار بالأغلبية رغم وجود رأي مخالف من لجنة الأوضاع نفسها.

ويتجه الرأي الآخر إلى أن عقد الإعارة غير صحيح لعدم استيفاء المتطلب الذي نصت عليه المادة 50 من لائحة البطولات للموسم 2018/2019 والتي نصت على التالي:-

"يتم توقيع العقود والوثائق المرفقة من رئيس النادي أو أمين السر فقط ومختومة بختم النادي الرسمي وأن يتم توقيع جميع الصفحات من طرفي التعاقد ولا تقبل التواقيع المختصرة أو المختلفة كما يجب أن توقع من شاهدين على الصفحة الأخيرة للعقد".

ويؤكد هذا الرأي، أن عقد الإعارة قد خلا من ختم نادي السرحان، كما جرت العادة والعرف والتنظيم في التسجيل منذ عشرات السنين، لذلك فالعقد غير صحيح ولا يصلح لتثبيته لدى قسم تسجيل اللاعبين بالاتحاد.