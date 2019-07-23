نيوكاسل يعلن رسميا عن أغلى صفقة في تاريخه

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن التعاقد مع البرازيلي جويلنتون من صفوف هوفنهايم الألماني، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن القيمة المادية للصفقة، إلا أن بيان نيوكاسل ذكر أن الصفقة هي الأغلى في تاريخ النادي، وأكدت تقارير بريطانية أن الصفقة كلفت خزائن نيوكاسل 36 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف بيان نيوكاسل أن جويلنتون سيرتدي القميص رقم 9 بقائمة الفريق، وأشار إلى أن المهاجم البرازيلي الوافد حديثًا سيكون جاهزًا لارتداء قميص الفريق للمرة الأولى، خلال المواجهة الودية التي يخوضها نيوكاسل أمام بريستون نورث إيند يوم السبت المقبل.

وبدأ جويلنتون البالغ من العمر 22 عامًا مشواره الكروي بقميص سبورت ريسيفي، وانتقل منه إلى هوفنهايم عام 2015، ولعب معارًا بقميص فريق رابيد فيينا النمساوي بين عامي 2016 و2018.