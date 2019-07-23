فوزي لقجع: دفاعي عن الوداد سبب محاربتي داخل الكاف

كسب فوزي لقجع تعاطف الأسرة الكروية بالمغرب، التي استوقفته للتصفيق بحرارة على مداخلته خلال مؤتمر صحفي استعرض من خلاله، في كلمة مؤثرة، واحدا من أسباب استهدافه داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على حد قوله.

وقال لقجع أمام الحضور وهو يكرر الجملة 3 مرات: " غير معقول أن يكون هذا هو جزائي!" في استحضار لتناول بعض وسائل الإعلام المغربية خبر توقيفه من طرف لجنة الانضباط التابعة للكاف على خلفية ما عرف بشجاره مع الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما خلال نهائي الكونفدرالية الذي ضم نهضة بركان والزمالك المصري.

وصرح رئيس اتحاد الكرة المغربي: "بدا لي غريبا أن تروج بعض وسائل الإعلام المحلية خبر توقيفي داخل الكاف، ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل هناك من استعرض فرحته بهذا القرار الخيالي وتفننوا في جلدي".

وأردف: "المؤلم في القصة أن أنال هذا الجزاء، كون حملة استهدافي ومحاربتي داخل "الكاف" سببها دفاعي عن مصالح الأندية والكرة المغربية، وفي مقدمتها الوداد في حكاية نهائي دوري الأبطال الذي احتضنه ملعب رادس"

وواصل لقجع: "بإمكاني أن أربح مالا كثيرا في مجال تخصصي، وهو قطاع المالية، لكني اخترت الكرة لشغفي بها، ولتعلقي الكبير بها، ونذرت نفسي لخدمة مصالح الأندية المغربية، ولو كلفني ذلك منصبي داخل الكاف".

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وأكمل حديثه: "مرة أخرى أبدي أمامكم أسفي على التعاطي الجارح مع موضوع التوقيف، الذي لم يكن صحيحا، واستغلته جهات تحاربني لتروج له".



ولم يخف فوزي لقجع في ذات المداخلة ما قدمه اتحاد الكرة المغربي للأندية المحلية من أوجه دعم بسبب مشاركاتها الأفريقية، مستعرضا نموذج الوداد الذي كان أكثر ناد استفاد من هذا الدعم خلال فترة ولايته، بعدما ناهز حجم ما ناله أكثر من مليوني و300 ألف دولار.

وكان الوداد قد توج على عهد لقجع بكأس دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وشارك في مونديال الأندية، بينما ينتظر قرار "كاس" السويسرية في ملفه المعروض عليها، بشأن نهائي نسخة العام الجاري من المسابقة القارية نفسها.

كما كانت مداخلة لقجع بشأن استمرار من سماهم "فلول عيسى حياتو" الرئيس السابق للكاف، قوية للغاية، فقال: "أعتقد أن خلايا الجهاز السابق ما تزال حاضرة، وبقوة، ولها امتدادها داخل المكتب الحالي، وكنت ومازلت عند رأيي أن عيسي حياتو حارب مصالح الكرة المغربية فيما مضى ولكم أكثر من حالة شاهدة على هذا".

وأتم: "لقد انتهيت من أمر مرتضى منصور وسأتفرغ لبعض مسؤولي الكرة التونسية الذين يتربصون بي داخل الكاف وأنا متفرغ حاليا وجاهز لهم".