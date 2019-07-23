العربي يُبرم ثالث صفقاته المحلية

أعلن نادي العربي الكويتي، ثالث صفقاته المحلية، بالتعاقد مع علي عتيق مدافع النصر، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة.

وسبق للعربي، التعاقد مع فهد زويد ومحمد البذالي على صعيد المحليين، ومع السوري يوسف القلفا والليبي الهادي السنوسي والأوغندي ويجي على صعيد المحترفين.

ومن المقرر أن ينضم عتيق إلى تدريبات الأخضر، اعتبارًا من الغد، على أن يغادر مع الفريق إلى معسكر إسبانيا في 26 يوليو/تموز الجاري.



وكان عتيق، الذي سبق له تمثيل منتخب الكويت الأولمبي، قد استهل مشواره مع الساحل، قبل أن ينتقل إلى النصر بصفة نهائية في الموسم قبل الماضي.