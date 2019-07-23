تعاقد نادي السيلية القطري مع الدولي إبراهيم ماجد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من السد.
كما تعاقد السيلية مع الحارس خليفة أبو بكر، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، قادمًا من الدحيل.
يأتي ذلك ضمن خطة السيلية لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة، تحضيرًا للموسم الجديد، وذلك بعد التعاقد مع دانيال جومو لاعب الريان لمدة 3 سنوات، ومن قبله تم التعاقد مع اللاعب الإيراني الدولي كريم أنصاري لاعب نوتينجهام الإنجليزي لمدة موسمين.
كما تعاقد السيلية مع الحارس خليفة أبو بكر، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، قادمًا من الدحيل.
يأتي ذلك ضمن خطة السيلية لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة، تحضيرًا للموسم الجديد، وذلك بعد التعاقد مع دانيال جومو لاعب الريان لمدة 3 سنوات، ومن قبله تم التعاقد مع اللاعب الإيراني الدولي كريم أنصاري لاعب نوتينجهام الإنجليزي لمدة موسمين.
كانت هذه تفاصيل خبر السيلية يعزز صفوفه بصفقتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.