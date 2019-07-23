السيلية يعزز صفوفه بصفقتين

تعاقد نادي السيلية القطري مع الدولي إبراهيم ماجد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من السد.

كما تعاقد السيلية مع الحارس خليفة أبو بكر، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، قادمًا من الدحيل.



يأتي ذلك ضمن خطة السيلية لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة، تحضيرًا للموسم الجديد، وذلك بعد التعاقد مع دانيال جومو لاعب الريان لمدة 3 سنوات، ومن قبله تم التعاقد مع اللاعب الإيراني الدولي كريم أنصاري لاعب نوتينجهام الإنجليزي لمدة موسمين.