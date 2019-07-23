أبدى النمساوي ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني فخره بما يتردد حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تركيزه منصب في الوقت الحالي على مشواره مع بايرن واستعدادات الفريق للموسم الجديد.
وقال ألابا خلال تواجده مع بايرن في مدينة كانساس سيتي الأمريكية حيث يواجه الفريق ميلان الإيطالي في مباراة ودية ضمن استعداداتهما للموسم، "بالطبع أنا ممتن، فهذا شرف لي".
وأضاف أن "تركيزه بالكامل" مع الفريق البافاري وواستعداداته لمشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، موضحا "أعتقد أن لدينا الكثير من الخطط للموسم الجديد".
وتجدر الإشارة إلى أن العقد الحالي لألابا من المفترض أن يستمر لعامين مقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر ألابا: اهتمام برشلونة شرف لي.. ولكن تركيزي حاليًا مع بايرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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