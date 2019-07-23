لامبارد: الفوز على برشلونة مؤشر لنتائج الجهد الذي بذلناه

يرى فرانك لامبارد المدرب الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي أنه نجح في نقل رسالته للاعبين بعد الفوز 2-1 على برشلونة وديا اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الموسم الجديد.

وقال هداف تشيلسي التاريخي، الذي تولى تدريب الفريق اللندني في الرابع من يوليو/ تموز الجاري، إن الجهود التي بذلها الطاقم التدريبي مع اللاعبين بدأت تؤتي ثمارها.

وأضاف لامبارد في سايتاما إلى الشمال من طوكيو: "سارت الأمور بطريقة جيدة داخل وخارج الملعب".

وأردف: "اليوم على وجه الخصوص رأيت الكثير من المؤشرات على نتائج الجهد الذي بذلناه. إنه أمر جيد بالفعل".

وتابع: "هناك المزيد من العمل لكن الرحلة كانت جيدة بشكل عام".

وتحسن أداء تشيلسي كثيرا عن المستوى الذي ظهر به في الخسارة 1-0 أمام كاواساكي فرونتال. وسجل تامي إبراهام وروس باركلي هدفي الفريق الأزرق في مرمى برشلونة.

ونجح المهاجم إبراهام في استغلال هفوة غير معتادة من جانب سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة ليفتتح التسجيل بعد 34 دقيقة، قبل أن يضيف لاعب الوسط باركلي الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بتسع دقائق بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.

وسجل إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الهدف الوحيد لفريق المدرب إرنستو فالفيردي في الوقت بدل الضائع، لكن تشيلسي أنهى المباراة لصالحه.

وشارك الفرنسي أوليفييه جيرو والبلجيكي ميتشي باتشواي في الشوط الثاني وظهر لامبارد راضيا عن مهاجميه الثلاثة هذا الموسم.

وقال: "هناك منافسة. يتحدث الناس عن ذلك لكنهم جميعا بحاجة إلى تحفيز المنافسة وإظهار قدراتهم ليكونوا مهاجمين في صفوف تشيلسي. أضع ثقة كاملة فيهم".

حظر الانتقالات

Advertisements

ويملك لامبارد هؤلاء المهاجمين الثلاثة فقط بعد قرار حظر الانتقالات الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم على النادي اللندني.

لكن تشيلسي تمكن من ضم لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش بشكل دائم إلى تشكيلة الفريق بعد أن لعب معارا الموسم الماضي وكال لامبارد المديح للاعب ريال مدريد السابق.

وقال لامبارد الذي هز الشباك مع تشيلسي 211 مرة: "(كوفاتشيتش) يتمتع بموهبة رائعة في كرة القدم وأريد أن أعمل معه وأريد مساعدته على التحسن المستمر".

وأضاف: "يتمتع بموهبة كبيرة وأنا أحبه وقدم أداء رائعا اليوم. أنا سعيد حقا".

وكانت هذه رابع مباراة يخوضها تشيلسي استعدادا للموسم الجديد بينما كانت أول مباراة لبرشلونة وغاب فيها ليونيل ميسي ولويس سواريز في الهجوم، لأنهما يقضيان فترة راحة بعد المشاركة في كأس كوبا أمريكا.

وقدم أنطوان جريزمان المنضم حديثا إلى برشلونة من أتليتيكو مدريد أداء جيدا في الشوط الأول خلال أول مشاركة له مع فريقه الجديد وأظهر المدرب فالفيردي إعجابه بمهاجمه الفرنسي.

وقال المدرب الإسباني: "قدم (جريزمان) أداء جيدا مع الفريق. أثبت خطورته كلما استحوذ على الكرة على الفريق المنافس".

وأردف: "أثبت أن لديه العديد من الأفكار في التعامل مع الكرة ونأمل أن يستمر بهذه الطريقة".

وأضاف: "لكن هذه هي أول مباراة له مع برشلونة ويحتاج إلى التعرف على طريقة لعب الفريق".

وسيواجه برشلونة السبت المقبل فريق فيسيل كوبي الياباني الذي يلعب له ثنائي برشلونة السابق أندريس إنيستا وديفيد فيا.