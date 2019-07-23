شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية ينضم للمنصه العالمية «lens player» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

lens player

انضم نادي القادسية للمنصة العالمية «» للحلول الاحترافية، وذلك كأول نادي سعودي ينضم لهذه المنصة التي تضم قرابة 700 نادياً على مستوى العالم.

وتهتم الشركة بإيجاد حلول احترافية متكاملة لانتقال وإعارة لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

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وكانت ورشة العمل قد حضرها العديد من مسؤولي الأندية التونسية، إضافة إلى نادي القادسية السعودي، وشهدت نهاية الورشة تكريم نادي القادسية.

ومثَّل النادي في ورشة العمل التي عقدت في العاصمة التونسية، مدير الكرة بالفريق الأول محمد الشمراني، ومدير المركز الإعلامي علي بن دعرم.

ويواصل فريق القادسية الأول لكرة القدم تحضيراته للموسم الجديد في معسكره الخارجي المقام حالياً في تونس، حيث يلتقي يوم غدٍ (الأربعاء) فريق البنزرتي التونسي في أول لقاء ودي بالمعسكر.