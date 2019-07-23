شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الزمالك لم يفقد فرصته في التتويج ببطولة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفني السابق لنادي سموحة أن الزمالك لم يفقد فرصته في التتويج ببطولة الدوري لهذا الموسم ، مشيراً إلي أن تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب أمر وارد.

ويواجه الأهلي مع المقاولون العرب في الثامنة من مساء غد الأربعاء في الجولة الثالثة والثلاثون، وفي نفس الوقت يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي .

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وقال طارق يحيي في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن الزمالك يجب أن يحقق الفوز في مباراتي الاسماعيلي و الاهلي ، حتي لو حسم المارد الاحمر بطولة الدوري، مؤكداً أن الحصول علي المركز الثاني والمشاركة في دوري ابطال افريقيا أمر جيد.

وعن استبعاد بهاء مجدي من قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، علق قائلاً "أمر طبيعي بعد عودة عبدالله جمعة الي القائمة"، مضيفاً أن غياب محمود جنش حارس مرمي الفريق خسارة كبيرة .

ويحتاج الاهلي للفوز على المقاولون العرب ليتوّج الأحمر بطلًا للدوري الممتاز هذا الموسم للمرة الـ41 في تاريخه، أما التعادل أو الهزيمة مع فوز الزمالك على الإسماعيلي غدًا، تتأجل الأمور حتى موقعة الحسم بين الأحمر والأبيض يوم الأحد المقبل.