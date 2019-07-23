شكرا لقرائتكم منتخب كرة السلة رجال يخسر أمام نظيره التشادى بنتيجة 96/98... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خسر منتخب كرة السلة رجال من نظيره التشادى بنتيجة 96/98 فى منافسات دور الـ 8 ببطولة الافرو كان والتى تستمر حتى 28 يوليو الجارى بمالى .
وجاءت الهزيمة لتطيح بالفراعنة من الافروكان خاصة وأن المنتخب خسر المباراة الماضية امام تونس بعد أن فاز على غينيا فى أولى مباريات البطولة
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من هيثم كمال ، باسم الليثى ، أحمد عادل، عمر هشام ، وليد عبد الجواد ، أحمد مهيب ، رامى ابراهيم ، أحمد عزب ، عمر عزب ، عمرو عبد القادر ، ابراهيم خالد ، مصطفى مكاوى .
وكانت قرعة المنافسات قد أسفرت عن وقوع المنتخب فى المجموعة الرابعة بجانب غينيا وتونس .
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