شكرا لقرائتكم اختبارات قياسية للاعبي ودي دجلة قبل التدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خضع اليوم، الثلاثاء، بعض لاعبو وادى دجلة، لاختبار قياسات بدنية، قبل العودة للتدريبات الجماعية فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.
وقسم الجهاز الفنى للفريق الدجلاوى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، اللاعبين لمجموعتين من أجل الخضوع لاختبار القياسات على مدار اليومين، وقبل العودة للتدريبات يوم الخميس المقبل، وانهت المجموعة الأولى الاختبارات اليوم، على أن تخضع المجموعة الثانية لنفس الاختبارات غدًا الأربعاء.
وقرر الجهاز الفنى لوادى دجلة، انطلاق فترة الاعداد للموسم الكروى الجديد، بداية من يوم الخميس المقبل، نظرًا لرغبة الخواجة اليونانى فى انطلاق فترة الاعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد.
المدير الفنى لوادى دجلة كان قدم للاعبيه برنامجًا غذائيًا وبدنيًا من أجل تنفيذه فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.
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