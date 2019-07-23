شكرا لقرائتكم تعرف على الرأي القانوني فى قضية اتهام شادي محمد لزوجتة بسرقة محتويات شقته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، ان تلك الواقعة يخضع تحريك البلاغ فيها للمجنى عليه باعتباره زوجا للمشكو فى حقها وله تقدير ملائمة تقدم الشكوى من عدمه وبعد ذلك تتولي النيابة العامة بوصفها سلطة التحقيق مباشرة تلك القضية وسماع أقوال المبلغ وتقصي الحقائق فيها من خلال الشهود وتفريغ الكاميرات وطلب التحريات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لسوبر كوره أنه فى حالة ثبوت الواقعة فإن للنيابة العامة سلطة تقديرية لاتخاذ القرار بحبس المتهمين أو إخلاء سبيلهم حسبما يتراءى لها وفق ظروف الدعوي.

مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من التحقيقات وإعداد الأوراق للتصرف، فإذا ثبت جدية الاتهام وعدم كيدية البلاغ فانها تقضى بإحالة المتهمين للمحاكمة ، وفى حالة عدم جدية الاتهام يتم حفظ الأوراق.