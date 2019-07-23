الاتحاد السكندري ينجح في شراء عقد "عملاق" كرة السلة...

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جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في شراء عقد عملاق كرة السلة أحمد أبو العلا "بيبو" من ناديه الاسبانى "Manresa" حيث أنهى إجراءات أنتقاله لزعيم الثغر بصوره نهائية.
ويُعد بيبو أحد عمالقة كرة السلة المصرية وينتظره مستقبل كبير مع زعيم الثغر والمنتخب المصرى خلال الأعوام القادمة لصغر سنة "20" عام ويُجيد اللعب بمركز الارتكاز 4 و 5 وحرص من مجلس إدارة النادى على تواجد و أستمرار هذه الموهبة الكبيرة.
وقدم محمد مصيلحى شكره و قديره لكل من حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس لمجهوداتهم الكبيره فى إنهاء هذه الصفقة و توصلهم لصيغه أتفاق مع النادى الأسبانى وتم إنهاء كافة الاتفقاقات ليصبح "بيبو" أتحاداوى لمدة خمس مواسم .
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