شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: الإسماعيلى يستعد منذ 32 يومًا لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير مدرب حرس مرمى الإسماعيلى، أن الفريق يستعد منذ 32 يومًا لمواجهة الزمالك، غدًا الأربعاء على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى.
قال مدرب حراس مرمى الدراويش فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر: "مباراة الإسماعيلى والزمالك سيتابعها أكثر من 120 مليون مشجع، بخلاف وكلاء اللاعبين والأندية الخارجية، وكل لاعب فى صفوف الدراويش سيسعى لإثبات نفسه والتعبير عن امكانياته، والعمل على إرضاء جماهير الإسماعيلى.. أما الحديث عن تفويق المباراة للأبيض (فأعتبره كلام عبيط)".
ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة أن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة أن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.
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