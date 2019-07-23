شكرا لقرائتكم لاسارتي يفاضل بين ثنائي الأهلي للإستعانة بأحدهما في دفاع الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفاضل مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بين محمد نجيب أوأيمن أشرف للإستعانة بأحدهما بجوار رامي ربيعة في خط دفاع الفريق خلال مباراة المقاولون العرب غداً في الدوري.

ويفقد الأهلي جهود ياسر إبراهيم في مباراة الغد للإيقاف لذا يُفاضل لاسارتي بين محمد نجيب أو أيمن أشرف حيث سيدفع بأحدهما بجوار ربيعة أساسياً في خط الدفاع.

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وضمّت قائمة الأهلي 26 لاعبًا لمباراتي المقاولون العرب غداً ثم الزمالك يوم الأحد المقبل وهم: حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامي ربيعة، ورمضان صبحي ومحمد هاني وباسم علي، وعلي معلول وجونيور أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي وصالح جمعة وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو وناصر ماهر ومروان محسن واحمد طارق، وياسر إبراهيم.

ويحتاج الاهلي الفوز على المقاولون العرب غداً من أجل التتويج ببطولة الدوري رسمياً للمرة الـ41 في تاريخ النادي.