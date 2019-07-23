شكرا لقرائتكم هل يدفع خالد جلال بـ"عماد السيد" لحراسة عرين الزمالك أمام الإسماعيلى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، بنسبة كبيرة على الدفع بعماد السيد لحراسة عرين الفارس الأبيض أمام الإسماعيلى، فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء غدًا الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى.

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ومن المقرر أن يحرس عماد السيد عرين الفارس الأبيض فى مواجهة الدراويش، بدلاً من عمر صلاح الذى لم يقدم المستوى المنتظر خلال مواجهة الجونة، خاصة فى ظل جاهزية عماد بعد تأهيله بأفضل صورة بدنية وفنية عقب تعافيه من إصابة اليد التى أبعدته عن الفريق منذ تعرضه لها فى لقاء الداخلية فى الجولة الـ32 بالدورى الممتاز، خاصة أن خبرات عماد السيد قد تساهم فى الوقت الحالى مع الفريق أفضل من الصاعد عمر صلاح خاصة أن الأبيض يفتقد لخدمات حارسه الأساسى محمود جنش لمدة 6 أشهر عقب إجرائه جراحة عقب تعرضه لقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.

ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.