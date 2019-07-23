شكرا لقرائتكم تعليق عربي في منافسات FIFA 19 مطلع أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنظم لبطولة FIFA 2019 للألعاب الإلكترونية نقل أحداث البطولة بالتعليق العربي مطلع أغسطس المقبل.

وتقام النهائيات في لندن بين يومي الثاني والرابع من شهر أغسطس المقبل، وهي المرة الثالثة التي تحتضنها العاصمة البريطانية على التوالي.

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وسيكون بطل FIFA 15 عبدالعزيز الشهري الذي نال اللقب في ميونخ الألمانية، واحداً من 3 معلقين سيتولون التعليق على أحداث البطولة،

وبحسب منشور لفيفا على صفحته العربية في "تويتر" فإن كلاً من سعد السماري وعلي خالد علاوي سيشاركون الشهري التعليق على أحداث المباريات.

ويحمل السعودي مساعد الدوسري لقب البطولة بعد فوزه على البلجيكي ستيفانو بينا شهر أغسطس من العام الماضي.