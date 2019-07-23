شكرا لقرائتكم السبت.. سحب قرعة كأس محمد السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن سحب قرعة دور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال سيقام يوم السبت.

وتأكدت مشاركة اتحاد جدة والشباب من السعودية، و3 أندية من الكويت وهي الكويت والسالمية والعربي، والوصل والجزيرة من الإمارات، وظفار والنصر من عمان والاتحاد السكندري والإسماعيلي من مصر والمحرق البحريني، والعهد والنجمة من لبنان والهلال والمريخ من السودان بالإضافة إلى الجيش السوري وشباب الأردن.

وتوج النجم الساحلي بالنسخة الماضية تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال 2-1 في المباراة التي أقيمت بالعين الإماراتية.