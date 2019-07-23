الرائد يفسخ تعاقده مع بلقروي وعطوة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الرائد يوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع الجزائري هشام بلقروي والمصري محمد عطوة بالتراضي. وكان بلقروي قد انضم للرائد في صفقة انتقال حر في يوليو 2018 وخاض مع الفريق 19 مباراة في دوري المحترفين السعودي سجل خلالها هدفا واحدا وصنع مثله، أما عطوة فحضر من انضم عطوة من الاتحاد السكندري في يناير 2018. وأنهى الرائد الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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