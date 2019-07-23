شكرا لقرائتكم الاتحاد المصري يوقف أوباما الزمالك 3 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء، إيقاف كل من محمود الجزار لاعب الجونة ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك ثلاث مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة. واشتبك اللاعبان مع نهاية المباراة التي فاجأ بها الجونة ضيفه بتسجيل هدفين متأخرين، قبل أن يسجل الزمالك هدف التعادل في آخر دقائق الوقت بدل الضائع لتنتهي المواجهة بالتعادل بهدفين لمثلهما، وتتضاءل آمال الزمالك بالحصول على لقب الدوري.

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