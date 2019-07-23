بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وارسنال بث مباشر كورة لايف كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر ريال مدريد real madrid vs arsenal بجودات متعددة، في ثاني لقاءات الملكي ريال مدريد الودية يلتقي اليوم مع فريق الجانرز أرسنال في الكأس الدولية للأبطال في ظل استعداد الفريقين لبداية الموسم الجديد والذي يطمح كلا منهما أن يكون أفضل من سابقه فريال مدريد ومنافسه اليوم لم يتوجا بأي بطولة محلية أو قارية في الموسم المنصرم.

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