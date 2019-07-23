شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: فوز الزمالك على الإسماعيلى "مهم" للمشاركة في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى المدير الفنى السابق لنادى سموحة أن الزمالك لم يفقد فرصته فى التتويج ببطولة الدورى لهذا الموسم، مشيرًا إلى أن تعثر الأهلى أمام المقاولون العرب أمر وارد.

ويواجه الأهلى مع المقاولون العرب فى الثامنة من مساء غد الأربعاء فى الجولة الثالثة والثلاثين، وفى نفس الوقت يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى.

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وقال طارق يحيى فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، إن الزمالك يجب أن يحقق الفوز فى مباراتى الإسماعيلى والأهلى، حتى لو حسم المارد الأحمر بطولة الدوري، مؤكدًا أن الحصول على المركز الثانى والمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا أمر جيد.

وعن استبعاد بهاء مجدى من قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، علق: "أمر طبيعى بعد عودة عبد الله جمعة إلى القائمة"، مضيفًا أن غياب محمود جنش حارس مرمى الفريق خسارة كبيرة .

ويحتاج الأهلى للفوز على المقاولون العرب ليتوّج الأحمر بطلًا للدورى الممتاز هذا الموسم للمرة الـ41 فى تاريخه، أما التعادل أو الهزيمة مع فوز الزمالك على الإسماعيلى غدًا، تتأجل الأمور حتى موقعة الحسم بين الأحمر والأبيض يوم الأحد المقبل.