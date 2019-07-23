شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة ينتهى من مرحلة القياسات الأولى فى فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع اليوم، الثلاثاء، بعض لاعبي وادى دجلة، لاختبار قياسات بدنية، قبل العودة للتدريبات الجماعية فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

وقسم الجهاز الفنى للفريق الدجلاوى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، اللاعبين لمجموعتين من أجل الخضوع لاختبار القياسات على مدار اليومين، وقبل العودة للتدريبات يوم الخميس المقبل، وأنهت المجموعة الأولى الاختبارات اليوم، على أن تخضع المجموعة الثانية لنفس الاختبارات غدًا الأربعاء.

Advertisements

وقرر الجهاز الفنى لوادى دجلة، انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروى الجديد، بداية من يوم الخميس المقبل، نظرًا لرغبة الخواجة اليونانى فى انطلاق فترة الإعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد.

المدير الفنى لوادى دجلة كان قدم للاعبيه برنامجًا غذائيًا وبدنيًا من أجل تنفيذه فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.