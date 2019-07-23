شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم "بيبو" عملاق السلة من Manresa الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في شراء عقد عملاق كرة السلة أحمد أبو العلا "بيبو" من ناديه الإسبانى "Manresa" حيث أنهى إجراءات انتقاله لزعيم الثغر بصورة نهائية.

ويُعد بيبو أحد عمالقة كرة السلة المصرية وينتظره مستقبل كبير مع زعيم الثغر والمنتخب المصرى خلال الأعوام المقبلة لصغر سنه "20" عاما ويُجيد اللعب بمركز الارتكاز 4 و5 وحرص من مجلس إدارة النادى على تواجد واستمرار هذه الموهبة الكبيرة.

وقدم محمد مصيلحى شكره وتقديره لكل من حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس لمجهوداتهم الكبيرة فى إنهاء هذه الصفقة وتوصلهم لصيغة اتفاق مع النادى الإسبانى وتم إنهاء كل الاتفاقيات ليصبح "بيبو" اتحاداوى لمدة خمس مواسم .