الزمالك يتوصل لاتفاق لعودة عبد الشافى فى الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو نادى الزمالك، لاتفاق مع محمد عبد الشافى ظهير أيسر الأهلى السعودى السابق والأبيض الأسبق، من أجل العودة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف مصدر بالزمالك، عن أن أحد المسئولين بالنادى عقد جلسة مع محمد عبد الشافى الذى أصبح "حرًا" بعد انتهاء تعاقده مع الأهلى السعودى، للتفاوض حول عودة اللاعب للقلعة البيضاء من أجل تدعيم مركز الجبهة اليسرى، وهو ما رحب به عبد الشافى خاصة أنه ابن من أبناء النادى. أضاف المصدر أنه تم الاتفاق بين الطرفين على بعض البنود العريضة فى عقد اللاعب مع النادى، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة أخرى من أجل وضع الرتوش النهائية لإتمام الصفقة بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يُجدد الأهلى السعودى عقد محمد عبد الشافى للاستمرار معه فى الفترة المقبلة، بعد نهاية العقد بنهاية الموسم المنقضى، وهو ما فتح طريقًا لعودة اللاعب للأبيض الموسم المقبل.

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