الترسانة يفوز على بني سويف 4 / 3 وديًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الكرة بنادى الترسانة الفوز على بنى سويف بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة ضمن استعدادات للموسم الجديد. وأحرز أهداف الشواكيش رزاق أبو بكر "هدفين" وهشام رجب أحمد العارف "توتى". Advertisements حرص الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب المدير الفنى وكريم شحاتة مدير الكرة على تجربة أكبر عدد من اللاعبين الجدد والمرشحين للانضمام للتعرف على مستواهم على الطبيعة.

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